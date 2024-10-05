Кадетка в Твери стала третьей в деле Иванова о хищении при строительстве

Кадетский корпус в Твери оказался третьим из тех, что связаны с уголовным делом против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и предпринимателей, обвиняемых в хищении при строительстве объектов. По версии следствия, экс-чиновник получил взятку за обеспечение заключения контрактов с компанией «Олимпситистрой» на выгодных условиях для строительства этих корпусов. Об этом в правоохранительных органах сообщили ТАСС.

Следователи утверждают, что обвиняемый также способствовал индексации стоимости строительства на 10% от верхней границы, что значительно увеличило итоговые суммы. В правоохранительных органах отметили, что объекты уже введены в эксплуатацию, но обстоятельства их сдачи остаются под вопросом.