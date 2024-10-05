Кадетка в Твери стала третьей в деле Иванова о хищении при строительстве
СМИ: В деле экс-замминистра обороны Иванова фигурирует кадетский корпус в Твери
Суд по делу бывшего замминистра обороны РФ Иванова. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Кадетский корпус в Твери оказался третьим из тех, что связаны с уголовным делом против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и предпринимателей, обвиняемых в хищении при строительстве объектов. По версии следствия, экс-чиновник получил взятку за обеспечение заключения контрактов с компанией «Олимпситистрой» на выгодных условиях для строительства этих корпусов. Об этом в правоохранительных органах сообщили ТАСС.
Следователи утверждают, что обвиняемый также способствовал индексации стоимости строительства на 10% от верхней границы, что значительно увеличило итоговые суммы. В правоохранительных органах отметили, что объекты уже введены в эксплуатацию, но обстоятельства их сдачи остаются под вопросом.
Сам Иванов не признаёт обвинений и утверждает, что индексация была вызвана увеличением объёмов строительства. Он настаивает на том, что не был напрямую вовлечён в конкурсные процедуры, которые проводились сторонними организациями, такими как главное военное строительное управление по спецобъектам и главное управление обустройства войск.
Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на работе. Его подозревают в получении крупной взятки. Активы и имущество экс-чиновника арестовали, а его самого заключили под стражу. 19 сентября арест продлили до 23 декабря. В СИЗО также попал совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин, чья компания отвечала за стройку в Мариуполе. Иванов и другие фигуранты также обвиняются в хищении при строительстве трёх кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский. Ущерб по делу о хищениях превысил 2,18 миллиарда рублей.