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25 августа, 05:34

Взяточничество экс-замминистра Иванова и подельников подтверждено свидетелями, пишут СМИ

Свидетели подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к коррупции

Тимур Иванов во время заседания Московского городского суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Тимур Иванов во время заседания Московского городского суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Свидетели подтвердили причастность бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его подельников к коррупции, следует из постановления суда о продлении меры пресечения. Речь идёт как о получении, так и о даче взяток.

«Проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и [Сергея] Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами», — приводит документ ТАСС.

Судя по другому постановлению, причастность третьего фигуранта Александра Фомина также подтверждают свидетели.

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Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Экс-замминистра обороны подозревают в коррупции. Все активы и имущество высокопоставленного военного чиновника арестованы, он заключён под стражу. Также в СИЗО отправились другие фигуранты — в частности, совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компанию отвечала за строительные работы в Мариуполе. СМИ писали, что объём вменяемой Иванову взятки составляет около 1,2 миллиарда рублей.

Матвей Константинов
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