Взяточничество экс-замминистра Иванова и подельников подтверждено свидетелями, пишут СМИ
Свидетели подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к коррупции
Тимур Иванов во время заседания Московского городского суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Свидетели подтвердили причастность бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его подельников к коррупции, следует из постановления суда о продлении меры пресечения. Речь идёт как о получении, так и о даче взяток.
«Проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и [Сергея] Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами», — приводит документ ТАСС.
Судя по другому постановлению, причастность третьего фигуранта Александра Фомина также подтверждают свидетели.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Экс-замминистра обороны подозревают в коррупции. Все активы и имущество высокопоставленного военного чиновника арестованы, он заключён под стражу. Также в СИЗО отправились другие фигуранты — в частности, совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компанию отвечала за строительные работы в Мариуполе. СМИ писали, что объём вменяемой Иванову взятки составляет около 1,2 миллиарда рублей.