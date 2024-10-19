Расследование по делу Тимура Иванова продлили до конца декабря
ТАСС: Следствие по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности
Уточняется, что о проблемах с организацией следствия не сообщалось. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, было продлено до конца декабря. Причиной стало наличие факторов, связанных с давностью совершённого преступления и его сложностью. С судебными документами ознакомился ТАСС.
Как следует из материалов дела, в рамках расследования необходимо провести многочисленные следственные действия по всей России. Объём материалов и необходимость проведения сложных экспертиз также усложнили процесс. Несмотря на это, о проблемах с организацией следствия в суде не сообщалось.
«Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершённого преступления» — говорится в документе.
Как сообщал Life.ru, арест бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова был продлён до 23 декабря. Следствие продолжает изучать детали его возможного участия в коррупционных схемах, связанных с крупными взятками и растратами на миллиарды рублей. Помимо этого, были арестованы его активы, включая недвижимость и банковские счета. Расследование связано с его деятельностью в рамках строительства и других проектов Министерства обороны, а сумма ущерба по делу превысила 2 миллиарда рублей.