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12 октября, 03:38

Дело Иванова и Филатова по обвинению в растрате выделено в отдельное производство

ТАСС: СК выделил дело Иванова и Филатова в отдельное производство

Следственный комитет России выделил в отдельное производство дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова, обвиняемых в растрате в особо крупном размере. О новом этапе расследования ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев, представляющий интересы экс-замминистра.

Адвокат уточнил, что СК отказался возвращать дело на дополнительное расследование, несмотря на ходатайство защиты. По его словам, следователь настаивает на скорейшем начале ознакомления с материалами дела в рамках статьи 217 УПК РФ, что предусматривает доступ обвиняемых и их защитников к собранным документам.

«Следователь отказал нам в возобновлении следственных действий по новому уголовному делу и настаивает на скорейшем начале ознакомления с его материалами в рамках статьи 217 УПК РФ...», — пояснил адвокат. Он добавил, что материалы дела Иванова и Филатова выделены в отдельное производство, как и дела других фигурантов, находящихся в международном розыске.

СК завершил следственные действия по делу Тимура Иванова о растрате
СК завершил следственные действия по делу Тимура Иванова о растрате

Напомним, Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате. Следственные органы выявили два эпизода хищений, включая растрату более трёх миллиардов рублей банка «Интеркоммерц» и покупку паромов для Керченской переправы. Показания на Иванова дал его бывший подчинённый Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием. Кроме того, Life.ru сообщает, что следственные действия по делу Иванова завершены, и в ближайшее время материалы будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Обложка ©

ТАСС / Булкин Сергей

Кирилл Сосновских
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