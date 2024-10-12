Дело Иванова и Филатова по обвинению в растрате выделено в отдельное производство
ТАСС: СК выделил дело Иванова и Филатова в отдельное производство
Следственный комитет России выделил в отдельное производство дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова, обвиняемых в растрате в особо крупном размере. О новом этапе расследования ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев, представляющий интересы экс-замминистра.
Адвокат уточнил, что СК отказался возвращать дело на дополнительное расследование, несмотря на ходатайство защиты. По его словам, следователь настаивает на скорейшем начале ознакомления с материалами дела в рамках статьи 217 УПК РФ, что предусматривает доступ обвиняемых и их защитников к собранным документам.
«Следователь отказал нам в возобновлении следственных действий по новому уголовному делу и настаивает на скорейшем начале ознакомления с его материалами в рамках статьи 217 УПК РФ...», — пояснил адвокат. Он добавил, что материалы дела Иванова и Филатова выделены в отдельное производство, как и дела других фигурантов, находящихся в международном розыске.
Напомним, Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате. Следственные органы выявили два эпизода хищений, включая растрату более трёх миллиардов рублей банка «Интеркоммерц» и покупку паромов для Керченской переправы. Показания на Иванова дал его бывший подчинённый Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием. Кроме того, Life.ru сообщает, что следственные действия по делу Иванова завершены, и в ближайшее время материалы будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ТАСС / Булкин Сергей