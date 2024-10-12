Дело Иванова и Филатова по обвинению в растрате выделено в отдельное производство

Следственный комитет России выделил в отдельное производство дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова, обвиняемых в растрате в особо крупном размере. О новом этапе расследования ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев, представляющий интересы экс-замминистра.

Адвокат уточнил, что СК отказался возвращать дело на дополнительное расследование, несмотря на ходатайство защиты. По его словам, следователь настаивает на скорейшем начале ознакомления с материалами дела в рамках статьи 217 УПК РФ, что предусматривает доступ обвиняемых и их защитников к собранным документам.

«Следователь отказал нам в возобновлении следственных действий по новому уголовному делу и настаивает на скорейшем начале ознакомления с его материалами в рамках статьи 217 УПК РФ...», — пояснил адвокат. Он добавил, что материалы дела Иванова и Филатова выделены в отдельное производство, как и дела других фигурантов, находящихся в международном розыске.