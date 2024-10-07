Подчинённый слил две растраты Тимура Иванова на 3,2 миллиарда, ему предъявили новое обвинение

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявили новое обвинение, рассказали журналистам в правоохранительных органах. Чиновника уличили в двух эпизодах растраты в особо крупном размере. Следственные действия уже завершены.

Так, первый эпизод касается организации растраты средств банка «Интеркоммерц» на сумму более трёх миллиардов рублей путём перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Второй эпизод — растрата на более чем 200 миллионов при покупке двух паромов для Керченской переправы.

«Через «Туринвест сервисиз лимитед» — дочернюю структуру Минобороны — Российской Федерацией было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе», — сказал собеседник ТАСС.