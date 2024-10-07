СК завершил следственные действия по делу Тимура Иванова о растрате

Следственные действия по новому уголовному делу Тимура Иванова завершены. Бывшего заместителя министра обороны обвиняют в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев.

«Только что нам объявили об окончании следственных действий по данному уголовному делу. Иванов вину не признаёт, считает новое обвинение абсурдным», — сказал он.