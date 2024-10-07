СК завершил следственные действия по делу Тимура Иванова о растрате
Следственные действия по новому уголовному делу Тимура Иванова завершены. Бывшего заместителя министра обороны обвиняют в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев.
«Только что нам объявили об окончании следственных действий по данному уголовному делу. Иванов вину не признаёт, считает новое обвинение абсурдным», — сказал он.
Теперь Иванов вместе со своей защитой сможет ознакомиться с материалами уголовного дела. В дальнейшем их направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Напомним, бывший замминистра обороны России был задержан прямо на рабочем месте 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы для обеспечения возможного судебного решения. Также экс-замглавы МО обвиняют в хищениях при строительстве кадетских корпусов, ущерб по этому делу превысил 2,18 миллиарда рублей. Свидетели подтвердили его причастность к коррупции. Известно, что Иванов переоформлял своё имущество на других людей.
ТАСС / EPA