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7 октября, 12:37

СК завершил следственные действия по делу Тимура Иванова о растрате

Следственные действия по новому уголовному делу Тимура Иванова завершены. Бывшего заместителя министра обороны обвиняют в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Балуев.

«Только что нам объявили об окончании следственных действий по данному уголовному делу. Иванов вину не признаёт, считает новое обвинение абсурдным», — сказал он.

Теперь Иванов вместе со своей защитой сможет ознакомиться с материалами уголовного дела. В дальнейшем их направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Три элитные иномарки арестовали у экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Три элитные иномарки арестовали у экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Напомним, бывший замминистра обороны России был задержан прямо на рабочем месте 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы для обеспечения возможного судебного решения. Также экс-замглавы МО обвиняют в хищениях при строительстве кадетских корпусов, ущерб по этому делу превысил 2,18 миллиарда рублей. Свидетели подтвердили его причастность к коррупции. Известно, что Иванов переоформлял своё имущество на других людей.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Наталья Афонина
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