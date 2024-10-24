Дворянский особняк и пентхаус. Как живёт задержанный экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский

За что задержали бывшего замминистра энергетики

Сегодня рано утром в Москве задержали бывшего замминистра энергетики страны, а ныне вице-президента Академии горных наук, 67-летнего Анатолия Борисовича Яновского. У него дома и на рабочем месте проводятся обыски, изымаются документы и техника. Сам бывший чиновник пока на допросе в СК РФ. Вскоре к следователям привезли ещё одного задержанного — действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Он также проходит подозреваемым по этому делу.

По данным телеграм-канала SHOT, задержание связано с расследованием дела по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Яновского и Мочальникова подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе с 2018-го по 2023 год. По госконтрактам в регионе должны были ликвидировать все неперспективные и убыточные шахты, но в итоге выполнили лишь часть работ, и то некачественно. Более того, такая халтура привела к ухудшению экологической обстановки. По данным следствия, схему удалось провернуть путём преступного сговора главы подведомственного Минэнерго Госуправления по ликвидации и реструктуризации угольных предприятий и шахт Андрея Моисеенкова с бенефициаром подрядных организаций «Шахтстрой» и «Сибстройинвест» Робертом Шанигяном. Прямой ущерб оценивается в 500 млн, а косвенный — в 12 млрд. Оба, Моисеенков и Шанигян, были арестованы ещё летом. Скорее всего, они и свидетельствовали против Анатолия Яновского и Мочальникова.

Анатолий Яновский. Фото © SHOT

Чем владел и сколько зарабатывал Яновский

На посту замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский пробыл с 2007-го по 2021 год. Он курировал международное сотрудничество, а также топливную промышленность и в среднем ежегодно зарабатывал около 8 млн рублей. При этом официальный доход жены Яновского был в десять раз больше — 67–88 млн. Последний раз семейное имущество как сотрудник министерства Яновский декларировал за 2020 год. Он тогда владел огромным особняком (1292 кв. м), хозблоком (206 кв. м) и 65 сотками земли, а также пользовался «двушкой» (55,3 кв. м). Его жене принадлежали просторные апартаменты (187 кв. м), паркетник BMW X4 и гараж. Любопытно, что в предыдущих декларациях на супругу Яновского было оформлено сразу одиннадцать квартир.

Последняя декларация Анатолия Яновского. Фото © declarator.org

Life.ru нашёл упомянутый в декларации огромный особняк. Расположение необычное: не Рублёвка, не Новая Рига, а Калужское шоссе в клубном коттеджном посёлке Новое Богородское в новомосковской Коммунарке. Это малоизвестное закрытое элитарное место, окружённое вековым лесом, с собственным Домом приёмов и премиальной инфраструктурой. Там есть всё: от парка, теннисных кортов, гольф-полей, конюшен и кегельбана до бдительной охраны, медпункта, детсада и школы.

Слева особняк Яновского, справа продаваемый за 50 млн евро дворец. Фото © Google Maps

В открытую продажу домовладения на территории Нового Богородского попадали крайне редко и только самые скромные варианты — стоимостью до 100 млн рублей. Но недавно случилось исключение. На нишевом портале о недвижимости появилось объявление о продаже в Новом Богородском по цене 50 миллионов евро королевского вида дворца. Это строение больше особняка задержанного Анатолия Яновского ровно в три раза и находится прямо напротив. Таким образом, особняк Яновского, пусть не королевский, а «всего лишь» дворянский, можно оценить в 17 млн евро, или 1,8 млрд рублей.





Указанные в декларации просторные апартаменты жены Яновского находятся под охраной ЧОП в отремонтированном и реконструированном ведомственном доме на улице Академика Зелинского у Воробьёвых гор. По сути это пентхаус. На вторичке такая недвижимость будет стоить порядка 180 млн рублей.

Здесь квартирой владеет жена Яновского. Фото © ЦИАН

Формально Анатолий Яновский зарегистрирован в двушке панельного дома ценой около 20 млн в столичном районе Академическая. Прежние прописки чиновника по его меркам тоже скромны. Это указанная в декларации четырёхкомнатная квартира в монолитно-кирпичном доме на улице Долгоруковской в Тверском районе (около 65 млн рублей) и две трёшки в добротных высотках у Тропарёвского заповедника и Новочерёмушкинского парка (суммарно до 50 млн рублей).

В 2022 году Яновский обзавёлся дачей в закрытом коттеджном посёлке Белый Берег на берегу Москвы-реки в Раменском городском округе. Такая покупка выйдет минимум в 100 млн рублей.





Мог ли Анатолий Яновский на всё это честно заработать, вопрос риторический. Он всегда был чиновником. Выпускник столичного горного института, Яновский с 1979-го по 1993 год работал научным сотрудником в НИИ. После неожиданно стал замглавы госпредприятия ОАО «Росуголь». В 1998 году пришёл на работу в Минэнерго, поначалу был статс-секретарём. Также Яновский долгое время был представителем России в совете директоров РАО «ЕЭАС».

Что известно про Сергея Мочальникова

Замминистра энергетики Сергей Мочальников. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сергей Мочальников — действующий замминистра энергетики. Фактически он сменил на этом посту Анатолия Яновского. Мочальникову силовики инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Чиновнику 49 лет. Долгое время он был подчинённым Яновского. До прихода в Минэнерго Сергей Мочальников работал топ-менеджером в бизнес-структурах: «Алтай-Коксе» (крупном химпроизводителе кокса и химической продукции) и ГК «Исконо».

Мочальников живёт в необычном одинцовском поселке Довиль.

Жизнь у него тоже удалась. Судя по базам, Мочальников живёт в необычном одинцовском поселке Довиль, выстроенном во фламандском нарядном стиле. Гуляя по его переулкам, легко представить себя в Амстердаме или Брюгге. Таунхаусы здесь могут стоить миллиарды рублей. Самый дорогой обойдётся в 2,9 миллиарда, самый дешевый — 110 млн. Если верить спутниковым снимкам, Мочальников пользует средний по размеру дом.