Квартиры на 200 миллионов и семейный автопарк: Как живёт арестованный замдиректора АСВ Александр Попелюх Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Его подозревают в махинациях с доходами одного из банков на сумму около 200 млн рублей. 10 октября, 16:00 Александр Попелюх. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq, © council.gov.ru

За что арестовали замдиректора АСВ

Информация об аресте Александра Попелюха появилась на портале Судов общей юрисдикции Москвы. Ранее сообщалось, что в ФСБ опросили двух топ-менеджеров Агентства по страхованию вкладов.

Как отмечают источники, вопросы у силовиков к чиновнику возникли якобы из-за занижения доходов от управления аквапарком в Новосибирске — тот перешёл к АСВ по делу о банкротстве «Межтопэнергобанка» и компании «ВДТ Строй». По версии следствия, после этого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы». По предварительным данным, речь может идти об ущербе в 200 млн рублей.

Самого Попелюха задержали ещё 9 октября после проведённых силовиками обысков у него на рабочем месте и по месту жительства. Известно, что сотрудники ФСБ изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было основано в январе 2004 года. Его основная работа заключается в выплате компенсаций вкладчикам, включая ИП, и даже некоторым юрлицам, которые пострадали из-за форс-мажорных обстоятельств с банками. Кроме всего прочего, АСВ ведёт реестр таких банков и контролирует формирование страхового фонда и управляет его средствами.

Информация об аресте Александра Попелюха появилась официально. Фото © mos-gorsud.ru

Где и кем раньше работал Александр Попелюх

Александру Попелюху 46 лет, он родился в небольшом городке Канске, что в Красноярском крае.

Судя по его официальной биографии, окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция» и по окончании вуза в 1999 году ушёл на службу в органы Прокуратуры Красноярского края.

Активное движение по карьерной лестнице началось ещё в 2001 году. Попелюх сначала работал помощником прокурора Норильска, вскоре стал его заместителем.

После занимал должности начальника отдела Прокуратуры Москвы, прокурора города Владимира, помощника заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям, начальника отдела Управления по надзору за следствием в МВД России и ФСКН России Генеральной прокуратуры РФ.

А летом 2013 года был назначен заместителем прокурора Новосибирской области — там, где и находится злополучный аквапарк.

Как пишут биографы, за период службы неоднократно поощрялся генпрокурором РФ. Имеет нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».

Где живёт Александр Попелюх и вся его родня

ФИО Александра Попелюха в Москве можно встретить по нескольким адресам. Два из них находятся в районе Волгоградского проспекта. Первая квартира — площадью 95 квадратов — расположена в районе Кузьминки в одной из новых высоток на улице Окской. Здесь зарегистрирована семья замдиректора АСВ — супруга, мать и двое детей. Рыночная стоимость такого жилья здесь достигает 30 млн рублей.

Вторая квартира находится ближе к центру города — в районе станции метро «Пролетарская», на улице Мельникова. Здесь совсем недавно построили целый микрорайон из высоток переменной этажности с собственным паркингом и развитой инфраструктурой. В одной из многоэтажек Попелюх занимает 98 квадратных метров. Рыночная стоимость такого же жилья — 40 млн рублей.

Похоже, именно эти квартиры указывались в декларации о доходах (последняя публичная опубликована с данными за 2019 год). Первая, судя по тексту, записана на детей, вторая указана как находящаяся в пользовании.

Кстати, старший совершеннолетний сын чиновника Александр недавно съехал из родительского дома — и теперь его можно увидеть в элитном ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте. Здесь в его распоряжении на 10-м этаже находится квартира площадью 90 квадратов. Учитывая, что стоимость квадратного метра в комплексе подбирается к 900 тысячам рублей, это жильё может оцениваться примерно в 80 млн рублей. Выбор жилья понятен — неподалёку находится МГУ, где парень учится на юриста.

Кроме городской недвижимости семья чиновника может пользоваться дачей, расположенной на берегу Пестовского водохранилища. Речь идёт о доме площадью 300 квадратных метров, стоящем на участке 30 соток. Интересно, что, согласно последним декларациям, у самого Попелюха в собственности было всего 12 квадратов недвижимости и ни одного автомобиля.

Ценный автопарк семьи Попелюха

Зато родня катается на вполне приличных машинах. Отец чиновника — 76-летний Анатолий Попелюх — похоже, заядлый автолюбитель. На него регистрировались два престижных кроссовера Volkswagen Touareg, чиновничья классика — Toyota Land Cruiser и престижный Land Rover Range Rover Sport. Все с красивым номером, состоящим из трёх семёрок.

С теми же «тремя топорами», но другими буквами в его гараже стоял BMW 520D. И, видимо, для покатушек шестилитровый спорткар Chevrolet Corvette Coupe. Как мужчина, никогда не владевший бизнесом, мог накупить столько дорогих игрушек — загадка.

Как мужчина, никогда не владевший бизнесом, мог накупить столько дорогих игрушек — загадка. Фото © spark-interfax.ru

Зарегистрирован батя в квартире, что побольше — на улице Мельникова рядом с метро «Пролетарская», — которую сын указал как жильё, находящееся у него в пользовании. Однако фактически живёт на Окской — где прописаны дети.

Авто попроще — Tiguan с номером 001 — использовала мать чиновника из АСВ. Кроме него женщина владела суровым внедорожником Nissan Pathfinder, и от мужа ей достался один из «Туарегов».

Супруга Александра Попелюха — Ольга — сейчас катается на Mercedes-Benz GLE, а до этого на Mercedes С-класса. На неё также был записан семейный микроавтобус Volkswagen Multivan и маслкар Chevrolet Camaro.









Старший сын чиновника Александр сейчас водит новенький BMW X6. Кроме них семья использовала и «простые» автомобили: Volkswagen Golf, Toyota Auris, Nissan X-Trail, Daewoo Matiz и даже красный грузовик ЗИЛ ещё советских лет — без колёс родня, похоже, не была ни дня. При этом на самого Александра Попелюха регистрировался лишь чёрный байк Yamaha XV19C Raider.

Забавно, в архивах МВД есть запись о том, как Ольга Попелюх однажды обращалась в полицию с жалобой, что какие-то недоброжелатели однажды ночью скрутили с одного из семейных авто тот самый красивый номер с тремя семёрками. Похоже, кто-то из соседей мог обидеться на Попелюхов за, например, занятое место.

Авторы Евгений Кузнецов