Куда сбежала телеведущая Фарида Курбангалеева, критиковавшая Армию России и СВО Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск. Где и на что она живёт? 9 октября, 12:19 Фарида Курбангалеева*. Коллаж © Life.ru. Обложка © vgtrk.ru, © Shutterstock / FOTODOM / STILLFX

Кто такая Фарида Курбангалеева*

Курбангалеевой* 45 лет, она родилась и выросла в Казани. Там же окончила факультет журналистики Казанского университета и начала свою карьеру на телевидении. Вскоре она стала ведущей местных выпусков новостей федерального телеканала. В 2007 году она переехала в Москву, где стала вести выпуски уже федеральные.

Максим Шарафутдинов, Фарида Курбангалеева, Равиль Ахметшин на презентации фильма «Незаметные герои неизвестной войны». Фото © Wikipedia / Tatarstan.ru

Муж Курбангалеевой* — кинорежиссёр-документалист Денис Красильников, в браке у пары родились две дочери. Спустя какое-то время после переезда в Чехию супруги разъехались, а в 2022 году Красильников скончался.

В чём обвиняют Курбангалееву*

В мае 2024 года в отношении бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* было возбуждено уголовное дело и заочно предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 205.2 и пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичные призывы к оправданию терроризма и публичное распространение фейков о Российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды).

После этого Курбангалеева попала в перечень иноагентов Минюста и перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

— Комментировать этот бред довольно сложно. Рано или поздно российские военные преступники будут осуждены, легионеры станут героями, а всех, кто говорил правду о режиме, реабилитируют, — прокомментировала сообщение бывшая телеведущая в своих соцсетях.

В розыске МВД Курбангалеева* находится уже несколько месяцев. Фото © мвд.рф

Как Курбангалеева* предала Родину

Сама Курбангалеева* ушла с больших экранов ещё в 2014 году в знак протеста против событий в Крыму и в Донбассе. При этом журналистка до 2018 года оставалась в Москве и преподавала на курсах подготовки телеведущих, которые проводились для всех желающих.

После этого с мужем — кинорежиссёром-документалистом Денисом Красильниковым — она переехала в Прагу, где начала работать на телеканале «Настоящее время»*, о котором известно, что он существует на гранты Конгресса США. Кроме того, часто появлялась на ресурсах Михаила Ходорковского*.

В 2022 году Курбангалеева* активно поддержала Украину. «Прости нас, Украина, за неистребимую фальшь и фарисейство. Слава Украине! Героям слава!» — пишет журналистка с тех пор.

Кстати, забавно, что активная медийная поддержка Украины никак не аукнулась ей в прошлом году. Тогда её не пустили на одну из пресс-конференций гаранта Незалежной Владимира Зеленского, которая прошла в Чехии в июле 2023 года.

Курбангалеева* поддерживает лидеров оппозиции. Фото © Wikipedia / Tatarstan.ru

Где живёт экс-телеведущая

Всё указывает на то, что Курбангалеева* скрывается в Праге, куда она эмигрировала ещё в 2018 году. Похоже, что бывшая телеведущая живёт на деньги внесистемной оппозиции. Недавно Курбангалеева* создала собственный ютуб-канал, в котором общается с беглецами из России, а также различными украинскими политическими и общественными деятелями. Среди её российских собеседников были Геннадий Гудков*, Виктор Шендерович*, Алексей Венедиктов*, Антон Долин*, Марк Фейгин*.

Активные пользователи Telegram неоднократно замечали комментарии журналистки в откровенно русофобских каналах и чатах, поливающих отборной грязью Россию и её граждан. Примерно тот же контент она воспроизводит у себя в соцсетях.

Кроме того, такие же откровенно русофобские и разжигающие межнациональную ненависть публикации от её имени появляются в англоязычной прессе, а также в переехавших за границу российских изданиях. Например, там бывшая телеведущая центрального российского телевидения жалуется, как плохо ей жилось в России из-за того, что она татарка.

— Ничего неожиданного в этом событии, конечно, нет. Путь, начинавшийся с как бы «невинных» заявлений о неподдержке своей страны в войне против неё, за короткий срок — всего два года — привёл человека к реальным уголовным преступлениям против государства и против общества, — сообщил Life.ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Увы, это шаблон для многих беглых работников медиа: на Западе они начинают работать на иностранную пропаганду, потому что ничего другого делать им за границей не остаётся.

Что у Курбангалеевой* осталось в России

В Москве бывшая телеведущая жила на проспекте Мира в квартире площадью 85 квадратов. Рыночная стоимость жилья той же площади в этом доме составляет 31 миллион рублей.

По столице Курбангалеева* гоняла на BMW X3, на нём она часто собирала штрафы — и порой за значительное превышение скорости.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Евгений Кузнецов