Дом, квартира и два «немца»: Life.ru узнал, чем владеют экс-замминистра Яновский и его супруга

На посту замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский ежегодно зарабатывал около 8 млн рублей. Интересно, что официальный доход его жены был примерно в 10 раз больше — 67–88 млн.

Последний раз своё имущество и доходы Яновский как сотрудник министерства декларировал в 2020 году. Тогда, как выяснил SHOT, у него в собственности был внушительный коттедж в Новой Москве. Дом площадью почти 1,3 тысячи квадратов разместился на земельном участке площадью 6,5 тысячи квадратов в поселении Воскресенское. Также у семьи экс-замминистра была квартира площадью около 186 квадратов. Машин на чиновнике зарегистрировано не было.

Более богатая супруга Яновского ездила на BMW X4, а в 2019-м владела сразу 11 квартирами. Сейчас у супруги Mercedes-Benz ML 300. Жена в данный момент на связь не выходит. В 2022 году Яновский также обзавёлся участком в коттеджном посёлке «Белый берег» в Раменском городском округе. Его площадь сильно скромнее — около 1000 квадратов.