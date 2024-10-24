Журналисты узнали, что вместе с бывшим замглавы Минэнерго задержали ещё и действующего

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников оказался среди фигурантов расследования, связанного с бывшим замминистра энергетики Анатолием Яновским. Как сообщает «Ъ», МВД предъявляет ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Прямой ущерб по делу оценивается в 500 миллионов рублей, а косвенный — более 12 миллиардов рублей.

Поскольку инкриминируемое преступление относится к средней тяжести, МВД может запросить для Мочальникова домашний арест или ограничение определенных действий. Рассмотрение меры пресечения запланировано на пятницу, 25 октября.

Сергею Мочальникову 49 лет, он занимает должность замминистра энергетики с апреля 2022 года. Ранее, с 2014 года, он был директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.