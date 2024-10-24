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24 октября, 11:17

Журналисты узнали, что вместе с бывшим замглавы Минэнерго задержали ещё и действующего

«Ъ»: Замглавы Минэнерго Мочальников задержан по делу экс-замминистра Яновского

Сергей Мочальников с 6 апреля 2022 года назначен Заместителем Министра энергетики РФ. Фото © Сайт Минэнерго

Сергей Мочальников с 6 апреля 2022 года назначен Заместителем Министра энергетики РФ. Фото © Сайт Минэнерго

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников оказался среди фигурантов расследования, связанного с бывшим замминистра энергетики Анатолием Яновским. Как сообщает «Ъ», МВД предъявляет ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Прямой ущерб по делу оценивается в 500 миллионов рублей, а косвенный — более 12 миллиардов рублей.

Поскольку инкриминируемое преступление относится к средней тяжести, МВД может запросить для Мочальникова домашний арест или ограничение определенных действий. Рассмотрение меры пресечения запланировано на пятницу, 25 октября.

Сергею Мочальникову 49 лет, он занимает должность замминистра энергетики с апреля 2022 года. Ранее, с 2014 года, он был директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.

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Напомним, о задержании Анатолия Яновского в Москве стало известно утром 24 октября. Из дома экс-чиновника была изъята техника и документы. Проходят обыски и иные следственные мероприятия. По данным Life.ru, супруга фигуранта дела о хищениях зарабатывала десятки миллионов рублей, а в собственности четы — дорогая недвижимость и два «немца».

Марина Фещенко
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