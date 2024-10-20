Бывший мэр Владивостока уходит на СВО вместо отбывания 15 лет в колонии
«Ъ»: Осуждённый за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарёв уходит на СВО
Бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв, приговорённый к 15 годам за коррупцию, поедет на СВО. Экс-главу столицы Приморья отправят на специальную военную операцию на Украину вместо срока в тюрьме. Об этом сообщил правозащитник Максим Чихунов, адвокат заключённого Руслан Омельченко данные уже подтвердил.
«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны РФ», — сказал защитник в комментарии изданию «Коммерсантъ».
Более подробную информацию на данный момент не раскрывают. Представители ГУФСИН по Приморью и региональной прокуратуры на запрос оперативного ответа также не дали.
Напомним, бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв был задержан ещё в 2016 году по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Свою вину чиновник не признал. Позже бывшего мэра задержали ещё раз по делу о подкупе. В 2019 году Пушкарёв был приговорён Тверским судом к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей за злоупотребление полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов. В 2022 году экс-мэру добавили ещё три месяца – по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями на закупку и обслуживание муниципальных автобусов.