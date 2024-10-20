Бывший мэр Владивостока уходит на СВО вместо отбывания 15 лет в колонии

Бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв, приговорённый к 15 годам за коррупцию, поедет на СВО. Экс-главу столицы Приморья отправят на специальную военную операцию на Украину вместо срока в тюрьме. Об этом сообщил правозащитник Максим Чихунов, адвокат заключённого Руслан Омельченко данные уже подтвердил.

«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны РФ», — сказал защитник в комментарии изданию «Коммерсантъ».