Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 07:55

Бывший мэр Владивостока уходит на СВО вместо отбывания 15 лет в колонии

«Ъ»: Осуждённый за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарёв уходит на СВО

Бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв, приговорённый к 15 годам за коррупцию, поедет на СВО. Экс-главу столицы Приморья отправят на специальную военную операцию на Украину вместо срока в тюрьме. Об этом сообщил правозащитник Максим Чихунов, адвокат заключённого Руслан Омельченко данные уже подтвердил.

«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны РФ», — сказал защитник в комментарии изданию «Коммерсантъ».

Более подробную информацию на данный момент не раскрывают. Представители ГУФСИН по Приморью и региональной прокуратуры на запрос оперативного ответа также не дали.

Уехавший на СВО мэр приморского города сложил полномочия на фоне уголовного дела
Уехавший на СВО мэр приморского города сложил полномочия на фоне уголовного дела

Напомним, бывший мэр города Владивостока Игорь Пушкарёв был задержан ещё в 2016 году по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Свою вину чиновник не признал. Позже бывшего мэра задержали ещё раз по делу о подкупе. В 2019 году Пушкарёв был приговорён Тверским судом к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей за злоупотребление полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов. В 2022 году экс-мэру добавили ещё три месяца – по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями на закупку и обслуживание муниципальных автобусов.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров