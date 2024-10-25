Появилось видео обысков у замглавы Минэнерго из-за распила казённых средств для угольных шахт

Появилось видео обысков и задержания замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, который подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его преступная деятельность длилась 9 лет и связана с распилом выделенных на ликвидацию угольных шахт средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова. Видео © Телеграм / Ирина Волк

Она уточнила, что оперативники УЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали также бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского и двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Все четверо подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. А Мочальникову вменяется также злоупотребление должностными полномочиями.

«Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключён ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объёме», – информирует представитель МВД РФ.