Появилось видео обысков у замглавы Минэнерго из-за распила казённых средств для угольных шахт
Дело замглавы Минэнерго Мочальникова связано с угольными шахтами, фигурантов 6
Появилось видео обысков и задержания замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, который подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его преступная деятельность длилась 9 лет и связана с распилом выделенных на ликвидацию угольных шахт средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержание замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова. Видео © Телеграм / Ирина Волк
Она уточнила, что оперативники УЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали также бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского и двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Все четверо подозреваются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. А Мочальникову вменяется также злоупотребление должностными полномочиями.
«Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключён ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объёме», – информирует представитель МВД РФ.
Оказалось, что в конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, фигурантов всего шесть. По местам проживания и работы задержанных проведены обыски, расследование продолжается.
Напомним, в Москве задержан экс-замминистра энергетики России Анатолия Яновский. Из дома бывшего чиновника была изъята техника и документы. Проходят обыски и иные следственные мероприятия. По данным Life.ru, супруга фигуранта дела о хищениях зарабатывала десятки миллионов рублей, а в собственности четы — дорогая недвижимость и два «немца». Кроме того, по делу взяли действующего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова.
Телеграм / Ирина Волк