Названо число госизменников и шпионов, попавших за решётку в первом полугодии
В РФ за шпионаж и госизмену переду судом предстали 70 человек в первом полугодии
Российские вынесли 70 приговоров с обвинением в госизмене или шпионаже. Один из осуждённых получил пожизненный тюремный срок. Об пишет ТАСС со ссылкой на данные из статистики Судебного департамента при Верховном суде.
В первом полугодии по статье о госизмене были осуждены 52 человека, один из которых был приговорён к пожизненному сроку. При этом 22 подсудимых получили наказание за покушение на госизмену. Четверых, помимо того, что они отправились в тюрьму, лишили специального, воинского или почётного звания, классного чина и госнаград. В этот же промежуток за шпионаж были осуждены 18 человек. Ещё двум вынесли приговоры по статье о сотрудничестве с представителем иностранного государства, направленном против безопасности РФ при отсутствии признака госизмены.
Ранее житель Севастополя был приговорён к 21 году тюремного заключения по делу о государственной измене. Он в течение двух лет сливал Службам безопасности Украины (СБУ) данные о дислокации объектов Российской армии и готовился устроить теракт.
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