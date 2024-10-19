Названо число госизменников и шпионов, попавших за решётку в первом полугодии

Российские вынесли 70 приговоров с обвинением в госизмене или шпионаже. Один из осуждённых получил пожизненный тюремный срок. Об пишет ТАСС со ссылкой на данные из статистики Судебного департамента при Верховном суде.

В первом полугодии по статье о госизмене были осуждены 52 человека, один из которых был приговорён к пожизненному сроку. При этом 22 подсудимых получили наказание за покушение на госизмену. Четверых, помимо того, что они отправились в тюрьму, лишили специального, воинского или почётного звания, классного чина и госнаград. В этот же промежуток за шпионаж были осуждены 18 человек. Ещё двум вынесли приговоры по статье о сотрудничестве с представителем иностранного государства, направленном против безопасности РФ при отсутствии признака госизмены.