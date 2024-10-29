Опубликовано видео задержания айтишника, который работал на ЦРУ и получил за это 13 лет тюрьмы
ФСБ показала видео задержания IT-специалиста за госизмену в пользу ЦРУ
Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста, который пытался передать Центральному разведывательному управлению США секретные сведения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержание и приговор IT-специалисту, который пытался передать ЦРУ секретные данные. Видео © ЦОС ФСБ
«Фируз Дадобоев, располагая сведениями, полученными незаконным путём и составляющими государственную тайну, намеревался передать их представителю американской разведки. В этих целях установил контакт с ЦРУ», — говорится в сообщении спецслужбы.
47-летнего Дадобоева, который работал в одной из коммерческих фирм в Москве и имел двойное гражданство, задержали в октябре 2022 года при попытке передачи секретных материалов.
А ранее стало известно, что российские суды в первом полугодии 2024 года вынесли 70 приговоров с обвинением в госизмене или шпионаже. Один из осуждённых получил пожизненный тюремный срок.
ЦОС ФСБ