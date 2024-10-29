Опубликовано видео задержания айтишника, который работал на ЦРУ и получил за это 13 лет тюрьмы

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста, который пытался передать Центральному разведывательному управлению США секретные сведения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание и приговор IT-специалисту, который пытался передать ЦРУ секретные данные. Видео © ЦОС ФСБ

«Фируз Дадобоев, располагая сведениями, полученными незаконным путём и составляющими государственную тайну, намеревался передать их представителю американской разведки. В этих целях установил контакт с ЦРУ», — говорится в сообщении спецслужбы.

47-летнего Дадобоева, который работал в одной из коммерческих фирм в Москве и имел двойное гражданство, задержали в октябре 2022 года при попытке передачи секретных материалов.