Мосгорсуд приговорил Андрея Титова к 14 годам за госизмену и хранение оружия

Россиянину Андрею Титову вынесли приговор по статьям о госизмене и хранении оружия. Ему придётся провести за решёткой 14 лет, а также заплатить штраф размером 400 тысяч рублей. Такое решение принял Московский городской суд (Мосгорсуд).

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Московского городского суда изменён в части упоминания о передаче сведений, составляющих гостайну, и о перевозке, приобретении оружия и боеприпасов», — сказал представитель суда апелляционной инстанции.

В остальной части приговор оставлен без изменений. Решение вступило в законную силу.