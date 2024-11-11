Мосгорсуд приговорил Андрея Титова к 14 годам за госизмену и хранение оружия
Россиянину Андрею Титову вынесли приговор по статьям о госизмене и хранении оружия. Ему придётся провести за решёткой 14 лет, а также заплатить штраф размером 400 тысяч рублей. Такое решение принял Московский городской суд (Мосгорсуд).
«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Московского городского суда изменён в части упоминания о передаче сведений, составляющих гостайну, и о перевозке, приобретении оружия и боеприпасов», — сказал представитель суда апелляционной инстанции.
В остальной части приговор оставлен без изменений. Решение вступило в законную силу.
Напомним, что Титова арестовали в июне 2022 года, материалы этого дела была засекречены. Его поймали в одном из российских регионов, после чего этапировали в Москву. А в конце октября этого года Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии IT-специалиста, который работал на ЦРУ.
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