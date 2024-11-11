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Регион
11 ноября, 18:53

Мосгорсуд приговорил Андрея Титова к 14 годам за госизмену и хранение оружия

Россиянину Андрею Титову вынесли приговор по статьям о госизмене и хранении оружия. Ему придётся провести за решёткой 14 лет, а также заплатить штраф размером 400 тысяч рублей. Такое решение принял Московский городской суд (Мосгорсуд).

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Московского городского суда изменён в части упоминания о передаче сведений, составляющих гостайну, и о перевозке, приобретении оружия и боеприпасов», — сказал представитель суда апелляционной инстанции.

В остальной части приговор оставлен без изменений. Решение вступило в законную силу.

Напомним, что Титова арестовали в июне 2022 года, материалы этого дела была засекречены. Его поймали в одном из российских регионов, после чего этапировали в Москву. А в конце октября этого года Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии IT-специалиста, который работал на ЦРУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Полина Никифорова
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