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Регион
25 декабря, 20:53

Украинский суд заочно приговорил выступающих в РФ музыкантов Герелло и Джанго

Василий Герелло и Алексей Поддубный. Обложка © ТАСС / Максим Константинов / Алена Бжахова

Василий Герелло и Алексей Поддубный. Обложка © ТАСС / Максим Константинов / Алена Бжахова

Оперный певец Василий Герелло и музыкант Алексей Поддубный, более известный под псевдонимом Джанго, заочно приговорены украинским судом на 10 и 12 лет соответственно. Их обвинили в «умышленных действиях, совершённых в целях изменения границ территории или государственной границы Украины».

Солист Мариинского театра и народный артист России Василий Герелло родился в селе Васлововцы Черновицкой области Украины, но проживает в РФ уже много лет. По мнению властей Незалежной, в публичных заявлениях он призывал к изменению территориального устройства Украины. Суд в Виннице вынес ему приговор по нескольким статьям, включая публичные призывы к вооружённому конфликту, и постановил конфисковать всё имущество.

Алексей Поддубный, уроженец Киева, с 2000-х годов активно сотрудничает с российскими артистами. В 2013 году он окончательно переехал в Россию. Музыкант организовал патриотический проект «Чтобы победить», с которым выступал в различных городах России. Украинский суд признал его виновным в информационной деятельности, поддерживающей РФ, а также в публичных призывах к вооружённому конфликту. Поддубному назначили 12 лет заключения, конфискацию имущества и запрет на политическую деятельность на 15 лет.

Судебные приговоры обоих артистов пока не вступили в силу.

Певец Джанго поставил крест на всей украинской музыке: «Заворожён русской речью‎»
Певец Джанго поставил крест на всей украинской музыке: «Заворожён русской речью‎»

Ранее певец Джанго рассказал, что в 2015 году распустил свою музыкальную группу, состоявшую из киевлян, и отправился давать сольные выступления в Донбасс. В Донецке ему пришла в голову идея попробовать собрать коллектив из местных музыкантов, и ему удалось найти товарищей, с которыми он позже объездил с выступлениями всю Россию.

Артём Гапоненко
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