Украинский суд заочно приговорил выступающих в РФ музыкантов Герелло и Джанго

Оперный певец Василий Герелло и музыкант Алексей Поддубный, более известный под псевдонимом Джанго, заочно приговорены украинским судом на 10 и 12 лет соответственно. Их обвинили в «умышленных действиях, совершённых в целях изменения границ территории или государственной границы Украины».

Солист Мариинского театра и народный артист России Василий Герелло родился в селе Васлововцы Черновицкой области Украины, но проживает в РФ уже много лет. По мнению властей Незалежной, в публичных заявлениях он призывал к изменению территориального устройства Украины. Суд в Виннице вынес ему приговор по нескольким статьям, включая публичные призывы к вооружённому конфликту, и постановил конфисковать всё имущество.

Алексей Поддубный, уроженец Киева, с 2000-х годов активно сотрудничает с российскими артистами. В 2013 году он окончательно переехал в Россию. Музыкант организовал патриотический проект «Чтобы победить», с которым выступал в различных городах России. Украинский суд признал его виновным в информационной деятельности, поддерживающей РФ, а также в публичных призывах к вооружённому конфликту. Поддубному назначили 12 лет заключения, конфискацию имущества и запрет на политическую деятельность на 15 лет.

Судебные приговоры обоих артистов пока не вступили в силу.