Джанго рассказал, как распустил музыкантов из Киева и набрал из Донецка

Певец Джанго (Алексей Поддубный) в 2015 году распустил свою музыкальную группу, состоявшую из киевлян, и отправился давать сольные выступления в Донбасс. В Донецке ему пришла в голову идея попробовать собрать коллектив из местных музыкантов, и ему удалось найти товарищей, с которыми он позже объездил с выступлениями всю Россию. Об этом артист рассказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

Певец Джанго (Алексей Поддубный) о том, как распустил киевских участников своего коллектива и взял музыкантов из Донецка. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Я не просто распустил группу [в 2015 году]. У меня ведь были киевские музыканты. Все. И, с одной стороны, я не хотел их подвергать опасности, потому что было понятно и было известно: за это по головке не гладят и могут быть очень серьёзные неприятности. Они все от меня открестились. Ну и я, собственно, сказал: ребята, туда не надо вам ездить. Может быть, кто-то из них и хотел бы поехать. Просто чисто из человеческих соображений», — вспоминает певец.

Гость передачи добавил, что решение его киевских коллег остаться дома вместо того, чтобы покинуть семьи и поехать в нелояльные украинским властям ДНР и ЛНР, вполне понятно. Сейчас прошло около девяти лет, как Джанго не общается со своими старыми товарищами по группе. Тогда, в 2015 году, в отделившиеся от Украины регионы он поехал один и выступал на площадях Донецка и Луганска с одной гитарой. По его словам, для местных жителей было очень важно, что их поддержать приехал известный им артист из Москвы: жители Донбасса уже тогда стремились к России.

Одному из товарищей Поддубного пришла в голову мысль, которая сперва показалась дикой, — пригласить донецких музыкантов. Всё выглядело очень бесперспективно: набирать артистов по одному и обучать каждого — очень долго и хлопотно. Тогда было озвучено предложение взять уже готовую группу из местных с собранным составом. И такая нашлась.

«Называлась она тогда «Фаза», до этого называлась «Улитка». Кстати, очень известная была группа в Донецке и даже на Украине. Из этого состава сейчас остался один Игорь Лазарев. Басист, к сожалению, оставил нас всех в период ковида, а жил он в Ясиноватой, там постоянно стреляли. Они всё время ездили в Москву. Мы же стали играть концерты по всей России. Он объездил всю Россию с нами и всё время жил в Ясиноватой. То есть конкретно не в Москве, а прямо под Донецком. Они ездили оттуда автобусами, какими-то машинами и так далее. Это были очень тяжёлые такие на самом деле путешествия, но ребята железные. И вот с ними было здорово», — рассказал музыкант.

После этого в коллективе остался только Игорь — самый постоянный и стойкий товарищ. Мы с ним постоянно ездим туда. И сейчас, во время проведения специальной военной операции. Никогда он не говорит, что занят или ещё что-то. Он говорит: «Я всегда готов. Это моё. Мой долг, моё желание выступать для ребят всегда, как только появляется возможность».