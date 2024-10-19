Политолог Суслов объяснил, почему саммит БРИКС — историческое событие

Саммит БРИКС в Казани действительно можно считать историческим событием. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

Политолог Суслов отметил важность саммита БРИКС для мирового сообщества. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Саммит действительно, мне кажется, будет историческим в первую очередь по двум причинам. Первая причина — это количество участников. Заявлено более 30 стран, приедет более 30 делегаций, и более 20 из них будут представлены на уровне глав государств и правительств. Согласитесь, не каждый день в России происходят подобного рода форумы», — сказал Суслов.

Вторая причина, по словам эксперта, — саммит БРИКС будет первым саммитом после расширения организации. Он подчеркнул, что количество стран – членов организации удвоилось по итогам Йоханнесбургского саммита прошлого года. Суслов заметил, что это будет первая встреча после того, как БРИКС приобрёл новую идентичность и стал позиционировать себя как авангард мирового большинства.

Он отметил, что удвоение состава — это большой вызов для любой структуры и любого объединения, в том числе для БРИКС. Политолог добавил, что участники переживают, смогут ли страны-члены договориться в этом новом составе, удастся ли сохранить консенсус по основополагающим целям и задачам БРИКС, а также по направлениям, по которым развивается сотрудничество.