Политолог Суслов объяснил, почему саммит БРИКС — историческое событие
Политолог Суслов: Саммит БРИКС можно считать историческим из-за числа участников
Саммит БРИКС в Казани действительно можно считать историческим событием. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».
Политолог Суслов отметил важность саммита БРИКС для мирового сообщества. Видео © VK / «Дайте сказать!»
«Саммит действительно, мне кажется, будет историческим в первую очередь по двум причинам. Первая причина — это количество участников. Заявлено более 30 стран, приедет более 30 делегаций, и более 20 из них будут представлены на уровне глав государств и правительств. Согласитесь, не каждый день в России происходят подобного рода форумы», — сказал Суслов.
Вторая причина, по словам эксперта, — саммит БРИКС будет первым саммитом после расширения организации. Он подчеркнул, что количество стран – членов организации удвоилось по итогам Йоханнесбургского саммита прошлого года. Суслов заметил, что это будет первая встреча после того, как БРИКС приобрёл новую идентичность и стал позиционировать себя как авангард мирового большинства.
Он отметил, что удвоение состава — это большой вызов для любой структуры и любого объединения, в том числе для БРИКС. Политолог добавил, что участники переживают, смогут ли страны-члены договориться в этом новом составе, удастся ли сохранить консенсус по основополагающим целям и задачам БРИКС, а также по направлениям, по которым развивается сотрудничество.
Если этот БРИКС пройдёт успешно, если этот саммит пройдёт успешно, мне кажется, что он действительно станет историческим. Он подтвердит эффективность БРИКС как в его новой роли, так и в новом составе.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ отметили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств.
VK / «Дайте сказать!»