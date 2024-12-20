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Регион
20 декабря, 14:38

Курский чиновник не смог вымолить у суда свободу после хищения 173 млн на «‎зубах дракона»

Глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин арестован

Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области

Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области

Генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин арестован на два месяца по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Просьба чиновника не заключать его в СИЗО отклонена.

«Ленинский районный суд г. Курска заключил под стражу Владимира Лукина сроком на 2 месяца. Постановление суда может быть обжаловано», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

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Ранее сегодня стало известно, что МВД задержало гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Вменяемая статья предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. 9 декабря был арестован заместитель директора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин.

Андрей Бражников
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