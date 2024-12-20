Курский чиновник не смог вымолить у суда свободу после хищения 173 млн на «зубах дракона»
Глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин арестован
Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области
Генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин арестован на два месяца по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Просьба чиновника не заключать его в СИЗО отклонена.
«Ленинский районный суд г. Курска заключил под стражу Владимира Лукина сроком на 2 месяца. Постановление суда может быть обжаловано», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Ранее сегодня стало известно, что МВД задержало гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Вменяемая статья предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. 9 декабря был арестован заместитель директора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин.