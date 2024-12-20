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Регион
20 декабря, 09:55

Элитные часы и кучу наличных нашли у задержанного за растрату курского чиновника

У главы курской Корпорации развития при обыске нашли 2 млн рублей и элитные часы

Владимир Лукин. Обложка © VK / Корпорация развития Курской области

Владимир Лукин. Обложка © VK / Корпорация развития Курской области

Коллекция люксовых часов и 1,7 миллиона рублей наличными найдены при обыске в загородном доме генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого ранее задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве линий обороны в приграничье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудники МВД обнаружили наличные денежные средства в размере 1,7 млн рублей, а также коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди элитных часов обнаружены Rado, Breguet, IWC и Vacheron Constantin. Следствие намерено выяснить, законно ли происхождение имущества и денег Лукина.

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Напомним, ранее стало известно, что МВД задержало гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Вменяемая статья предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. 9 декабря был задержан заместитель директора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Его заключили под стражу. Сообщалось, что управление капитального строительства (УКС) региона требовало 2 миллиарда 112 миллионов рублей с «Корпорации развития» за то, что организация не успела вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа.

Никита Никонов
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