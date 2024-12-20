Элитные часы и кучу наличных нашли у задержанного за растрату курского чиновника

Коллекция люксовых часов и 1,7 миллиона рублей наличными найдены при обыске в загородном доме генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого ранее задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве линий обороны в приграничье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудники МВД обнаружили наличные денежные средства в размере 1,7 млн рублей, а также коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди элитных часов обнаружены Rado, Breguet, IWC и Vacheron Constantin. Следствие намерено выяснить, законно ли происхождение имущества и денег Лукина.