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Регион
17 декабря, 15:40

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов встретит Новый год в СИЗО

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Тимуру Иванову до 23 марта

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов проведёт новогодние праздники в СИЗО: Басманный суд Москвы оставил его под арестом как минимум до 23 марта 2025 года по делу о взятке, которая может превышать один миллиард рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов в суде. Видео © Life.ru

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Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении особо крупной взятки. Расследуется его деятельность в сфере строительства в интересах Минобороны РФ. Самого экс-чиновника поместили под стражу. В ноябре расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра было завершено.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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