Экс-замминистра обороны Тимур Иванов встретит Новый год в СИЗО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов проведёт новогодние праздники в СИЗО: Басманный суд Москвы оставил его под арестом как минимум до 23 марта 2025 года по делу о взятке, которая может превышать один миллиард рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.