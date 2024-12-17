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Регион
17 декабря, 10:37

Стало известно, как экс-замминистра обороны РФ Иванов скрывал похищенные деньги

Экс-замглавы МОРФ Иванов распределял похищенные деньги на счета родителей и жён

Полученные незаконным путём денежные средства экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов распределял между банковскими счетами родителей, а также бывшей и нынешней жён. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путём, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчётные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери», — говорится в судебных материалах.

Также там указано, что Иванов скрывал своё участие в коррупционных преступлениях, переоформляя имущество на близких.

Тем временем Басманный суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия и постановил о продлении ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 года.

Стало известно о продлении срока следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова
Стало известно о продлении срока следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова

Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении особо крупной взятки. На все его банковские счета и недвижимость был наложен арест. Расследуется его деятельность в сфере строительства в интересах Минобороны РФ. Самого экс-чиновника поместили под стражу до 23 декабря. Следователи озвучивали предположение, что в процессе изучения дела могут вскрыться новые мошеннические схемы Иванова.

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Мария Любицкая
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