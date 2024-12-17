Стало известно, как экс-замминистра обороны РФ Иванов скрывал похищенные деньги

Полученные незаконным путём денежные средства экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов распределял между банковскими счетами родителей, а также бывшей и нынешней жён. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путём, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчётные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери», — говорится в судебных материалах.

Также там указано, что Иванов скрывал своё участие в коррупционных преступлениях, переоформляя имущество на близких.