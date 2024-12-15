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Регион
15 декабря, 15:49

Стало известно о продлении срока следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова

Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили до конца марта

Московский Басманный суд 17 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сам срок следствия по уголовному делу продлили до конца марта 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Басманный районный суд Москвы 17 декабря рассмотрит ходатайство следственного органа о продлении Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок предварительного следствия по делу продлён был ранее до конца марта 2025 года»,цитирует собеседника агентство.

Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении особо крупной взятки. На все его банковские счета и недвижимость был наложен арест. Расследуется его деятельность в сфере строительства в интересах Минобороны РФ. Самого экс-чиновника поместили под стражу до 23 декабря. Следователи озвучивали предположение о том, что в процессе изучения дела могут вскрыться новые мошеннические схемы Иванова.

Бывшему заму министра обороны РФ Тимуру Иванову ужесточили обвинение
Бывшему заму министра обороны РФ Тимуру Иванову ужесточили обвинение
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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Юрий Лысенко
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