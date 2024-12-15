Стало известно о продлении срока следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова
Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлили до конца марта
Московский Басманный суд 17 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сам срок следствия по уголовному делу продлили до конца марта 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Басманный районный суд Москвы 17 декабря рассмотрит ходатайство следственного органа о продлении Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок предварительного следствия по делу продлён был ранее до конца марта 2025 года», — цитирует собеседника агентство.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении особо крупной взятки. На все его банковские счета и недвижимость был наложен арест. Расследуется его деятельность в сфере строительства в интересах Минобороны РФ. Самого экс-чиновника поместили под стражу до 23 декабря. Следователи озвучивали предположение о том, что в процессе изучения дела могут вскрыться новые мошеннические схемы Иванова.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV