Стало известно о продлении срока следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова

Московский Басманный суд 17 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сам срок следствия по уголовному делу продлили до конца марта 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.