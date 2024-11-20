Бывшему заму министра обороны РФ Тимуру Иванову ужесточили обвинение
Экс-замглавы Минобороны РФ Иванову вменяют два случая растраты и отмыв денег
Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
СК РФ вновь предъявил обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. На этот раз ему вменяется две особо крупные растраты и легализация средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В ближайшее время будет проведён допрос генерала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Также известно, что следком планирует предъявить новое обвинение экс-подчинённому Иванова Антону Филатову.
«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов (ст. 174.1 УК РФ) на общую сумму более 3,9 млрд рублей, а также два эпизода особо крупной растраты (ст. 160 УК РФ) при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», — рассказали в правоохранительных органах.
Представители СК обратились с ходатайством в Басманный суд, чтобы там ограничили срок ознакомления с материалами до 22 ноября. В суде планируют разобраться с этим уже 20-го числа. В то же время защитная сторона просит выделить больше времени для изучения состава дела.
Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля по подозрению во взяточничестве. Вся его недвижимость и банковские счета были арестованы. Расследование касается его деятельности в сфере строительства для Минобороны. В настоящее время бывший заместитель министра находится под арестом до 23 декабря. Следователи предполагали, что в ходе дела могут всплыть и другие мошеннические схемы.