Бывшему заму министра обороны РФ Тимуру Иванову ужесточили обвинение

СК РФ вновь предъявил обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. На этот раз ему вменяется две особо крупные растраты и легализация средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В ближайшее время будет проведён допрос генерала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также известно, что следком планирует предъявить новое обвинение экс-подчинённому Иванова Антону Филатову.

«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов (ст. 174.1 УК РФ) на общую сумму более 3,9 млрд рублей, а также два эпизода особо крупной растраты (ст. 160 УК РФ) при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», — рассказали в правоохранительных органах.