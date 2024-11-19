Адвокат генерала Иванова сообщил о завершении расследования дела о хищении на паромах

Расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, связанного с хищением 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц», а также с растратой свыше 200 миллионов рублей при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, завершено, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — рассказал юрист в беседе с РИА «Новости».

Напомним, что бывший заместитель министра обороны России был задержан 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, арестовали. Расследование касается его деятельности в сфере строительства для Министерства обороны, при этом сумма ущерба от действий Иванова превысила 2 миллиарда рублей. В настоящее время экс-чиновник находится под арестом до 23 декабря. Следственный комитет предполагал, что в ходе дела могут быть выявлены новые схемы мошенничества.