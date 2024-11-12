По делу генерала Иванова арестовали квартиру в Москве стоимостью в 500 млн
Тимур Иванов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд арестовал элитную квартиру в центральном районе Москвы в рамках расследования коррупционного дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на соответствующее судебное решение.
Квартира находится в районе Арбата, её площадь превышает 300 квадратных метров, а рыночная стоимость может достигать 500 миллионов рублей. Предположительно, жильё было записано на бывшую супругу Иванова Светлану. Басманный суд Москвы удовлетоврил ходатайство обвинения о наложении ареста на данную недвижимость.
Дом на Арбате, где находится квартира замглавы Минобороны Иванова. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, бывшего замминистра обороны России задержали 24 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы. Расследование связано с его деятельностью в рамках строительства для Министерства обороны, сумма ущерба от действий Иванова превысила 2 миллиарда рублей. Сейчас экс-чиновник арестован до 23 декабря. СК допускает, что в деле могут вскрыться новые схемы мошенничества.