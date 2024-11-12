По делу генерала Иванова арестовали квартиру в Москве стоимостью в 500 млн

Суд арестовал элитную квартиру в центральном районе Москвы в рамках расследования коррупционного дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на соответствующее судебное решение.

Квартира находится в районе Арбата, её площадь превышает 300 квадратных метров, а рыночная стоимость может достигать 500 миллионов рублей. Предположительно, жильё было записано на бывшую супругу Иванова Светлану. Басманный суд Москвы удовлетоврил ходатайство обвинения о наложении ареста на данную недвижимость.