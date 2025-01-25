Экс-генерал Оглоблин предстанет перед судом по делу о взятке на оборонном заказе

Бывший начальник 1-го управления (планирования связи) ГУС Александр Оглоблин предстанет перед судом по делу о взятках на оборонном заказе. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

«По версии следствия, в 2016–2021 годах генерал-майор Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку на общую сумму 12 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении предприятием контракта на поставку военным устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ему вменяют взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (часть 6 статьи 290 УК РФ). Оглоблин находится под арестом и полностью отрицает свою вину.