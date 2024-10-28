Квартиры, особняк и премиальные авто. Как сыто живёт семья арестованного экс-генерала Александра Оглоблина

В чём обвиняют экс-генерала Оглоблина

Свой 59-й день рождения, который будет 30 октября, бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ и бывший генерал-майор Александр Оглоблин отметит в СИЗО с новым уголовным делом — его завели по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, размер взятки составил 10 млн руб.

Оглоблин совсем недолго радовался свободе — в феврале 2022 года его осудили на два года и четыре месяца по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за причастность к хищению 1,6 миллиарда рублей (тогда же его лишили звания генерал-майора), выделенных на поставку Минобороны различных систем связи. До этого Оглоблин задерживался в апреле 2018 года, был арестован и год провёл в СИЗО. Вышел из заключения ровно через год по подписке о невыезде.

Оглоблин освободился в марте этого года. Неотбытый срок ему заменили исправительными работами после того, как он дал показания на своё руководство — начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Последнего обвиняют во взятке в размере 36 млн рублей за покровительство пермскому телефонному заводу «Телта». Сейчас этот завод снова аукнулся бывшему генерал-майору.

Экс-глава 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин. Фото © ТАСС / Владимир Ващенко

Чем владеет бывший генерал Оглоблин

В связи с новым делом СМИ отмечали, что формально Александр Оглоблин живёт скромно: мол, даже непонятно, а точно ли он взяточник. Судя по декларациям о доходах, в 2015-2020 гг. военный чиновник действительно зарабатывал не более двух миллионов рублей в год. В 2020 году — в последней его доступной декларации — Оглоблин указал заработок в размере 1,9 млн рублей и квартиру площадью 60 квадратов в собственности.

Согласно отчётности, автомобилей в собственности у чиновника нет с 2017 года. А до этого в декларации значились Hyundai Sorento и бюджетный Chevrolet Cruze. Кроме того, до 2015 года в собственности бывшего генерала был также земельный участок в 22 сотки, но позже из деклараций исчез и он.

При этом супруга бывшего генерала за 2020 год заработала 752 тыс. рублей — это максимум за все годы, указанные в декларации Александра Оглоблина. Тогда же женщина владела паркетником Kia Sportage. Кроме того, в пользовании супругов и их ребёнка находилась квартира площадью 82,6 кв. м.

Как выяснил Life.ru, Оглоблины до сих пор зарегистрированы в Бутырском районе Москвы на улице Яблочкова. В панельной многоэтажке расположена двушка с совпадающей по площади указанной в декларации о доходах собственностью чиновника. Кроме того, супругов часто можно было увидеть в Сосенском переулке Москвы. Это на Волгоградском проспекте, недалеко от станции метро «Пролетарская». Здесь недавно отгрохали кирпичный жилой комплекс, в котором находится квартира, по площади совпадающая с указанной в декларации как находящаяся в пользовании.

Что ещё может принадлежать семье Оглоблиных

Судя по штрафам ГИБДД, супруга военного — 58-летняя Наталья — катается вовсе не на бюджетных авто. Дорожные камеры фиксировали её за рулём престижного Range Rover Sport с красивым номером со значительным превышением скорости. Как выяснил Life.ru, автомобилей этой модели в собственности Натальи Оглоблиной было как минимум два — один из них потом перешёл в собственность невестки.

Наталья Оглоблина давно не ездит на бюджетных автомобилях. Фото © nomerogram.ru

По месту нарушений складывается впечатление, что женщина спешила в загородный дом семьи, который расположен в Дмитровском районе Подмосковья — в селе Пересветово. Местные жители, кстати, свидетельствуют, что регулярно видели там и самого Александра Оглоблина.

В ЕГРН есть запись о том, что с 2016 года участок с домом в селе Пересветово находится в собственности 34-летнего сына супругов — Владимира. Известна и площадь дома — 210 квадратов. Возможно, это как раз тот участок, который исчез из декларации Александра Оглоблина в 2016 году.

Сын, похоже, тоже увлекается автомобилями этой же британской марки — он перемещается по столице на Land Rover Discovery. И тоже с красивым номером.

Незадолго до обвинительного приговора Александра Оглоблина его сын приобрёл квартиру в новостройке за 20 млн рублей. Фото © торги-россии.рф

А незадолго до обвинительного приговора отца — летом 2021 года — он съехал из 90-метровой квартиры в обычной панельке в районе Западное Дегунино. Новое жильё сын приобрёл через аукцион, организованный тендерным комитетом, за 20 млн рублей. Двушка расположена в одной из высоток в Береговом проезде — прямо на набережной Москвы-реки недалеко от делового центра столицы.