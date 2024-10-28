Генерал-майор Оглоблин попался на получении взятки от производителя устройств связи для армии

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против бывшего начальника управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По версии следствия, представители ОАО Пермский телефонный завод «Телта» перевели ему «в карман» сумму в размере 10 млн рублей, чтобы тот всячески способствовал при выполнении государственного многомиллионного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

«По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.