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28 октября, 07:29

Генерал-майор Оглоблин попался на получении взятки от производителя устройств связи для армии

Экс-главу управления ГУ связи ВС РФ арестовали за взятку в особо крупном размере

Генерал-майор Александр Оглоблин. Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко

Генерал-майор Александр Оглоблин. Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против бывшего начальника управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По версии следствия, представители ОАО Пермский телефонный завод «Телта» перевели ему «в карман» сумму в размере 10 млн рублей, чтобы тот всячески способствовал при выполнении государственного многомиллионного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

«По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.

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Ранее в Санкт-Петербурге задержали чиновника, который попытался избавиться от полученной взятки, выкинув 2,5 миллиона рублей на дорогу. Дерзкий план не сработал, уже скоро его догнали и задержали. Дома у него обнаружили ещё 30 миллионов в качестве «заначки».

Владимир Озеров
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