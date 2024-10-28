Генерал-майор Оглоблин попался на получении взятки от производителя устройств связи для армии
Экс-главу управления ГУ связи ВС РФ арестовали за взятку в особо крупном размере
Генерал-майор Александр Оглоблин. Обложка © ТАСС / Владимир Ващенко
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против бывшего начальника управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
По версии следствия, представители ОАО Пермский телефонный завод «Телта» перевели ему «в карман» сумму в размере 10 млн рублей, чтобы тот всячески способствовал при выполнении государственного многомиллионного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.
«По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали чиновника, который попытался избавиться от полученной взятки, выкинув 2,5 миллиона рублей на дорогу. Дерзкий план не сработал, уже скоро его догнали и задержали. Дома у него обнаружили ещё 30 миллионов в качестве «заначки».