Задержанный в Петербурге чиновник пытался выбросить взятку на дорогу

Задержанный сотрудниками ФСБ зампред Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин пытался выбросить на дорогу полученную взятку в 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) России в беседе с «Лентой.ру».

По данным следствия, 23 октября чиновник находился в своём автомобиле на улице Черняховского, где получил от посредника деньги. В этот момент его хотели взять с поличным, но Ягудин выбросил наличные на дорогу и попытался скрыться. У него не получилось. Предполагается, что эти деньги задержанный получил за заключение госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Во время обыска у него дома обнаружили 30 миллионов рублей и украшения. Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве.