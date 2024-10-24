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24 октября, 14:37

Задержанный в Петербурге чиновник пытался выбросить взятку на дорогу

Замглавы комитета по транспорту Петербурга Ягудин хотел бросить взятку в 2,5 млн

Задержанный сотрудниками ФСБ зампред Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин пытался выбросить на дорогу полученную взятку в 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) России в беседе с «Лентой.ру».

По данным следствия, 23 октября чиновник находился в своём автомобиле на улице Черняховского, где получил от посредника деньги. В этот момент его хотели взять с поличным, но Ягудин выбросил наличные на дорогу и попытался скрыться. У него не получилось. Предполагается, что эти деньги задержанный получил за заключение госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Во время обыска у него дома обнаружили 30 миллионов рублей и украшения. Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве.

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Дворянский особняк и пентхаус. Как живёт задержанный экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский

Тем временем в Москве задержан экс-замминистра энергетики России Анатолия Яновский. Из дома бывшего чиновника была изъята техника и документы. Проходят обыски и иные следственные мероприятия. По данным Life.ru, супруга фигуранта дела о хищениях зарабатывала десятки миллионов рублей, а в собственности четы — дорогая недвижимость и два «немца». Кроме того, по делу взяли действующего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова.

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Life.ru

Николай Рюмин
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