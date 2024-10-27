Владимир Зеленский просто получил от министра обороны США Ллойда Остина «примитивную взятку», которая должна гарантировать, что ВСУ будут на смерть стоять под Красноармейском ради успешности предвыборной кампании кандидата в президенты Штатов Камалы Харрис. Об этом написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Остин, получается, привёз Величайшему и «покорителю Сибири» взятку за то, что те заставят солдат стоять на смерть под Покровском (украинское название Красноармейска — прим. Life.ru), чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис…», — пояснил он.

Нардеп напомнил, что Киев получил от Вашингтона сумму в размере 800 миллионов долларов, официально деньги выделены на производство дронов на территории Украины. Дубинский уверен, что отследить использование транша никто не сможет. Оборонные контракты засекречены, а сами беспилотники — товар одноразовый в боевых действиях, отметил депутат.