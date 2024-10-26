Захарова: Запад дал Зеленскому $50 млрд, чтобы не «вякал» про ядерное оружие

Западные политики осадили Владимира Зеленского после его угроз разместить ядерное оружие на Украине, главе киевского режима заткнули рот очередным денежным траншем, чтобы «не вякал». Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь решил выдвинуть всему миру ультиматум: «Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие». Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю. Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: «Украина выбирает НАТО». Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 млрд», — пояснила она.

Захарова заметила, что Запад не жалеет денег для Киева лишь потому, что доллары давно ничем не обеспечены, поэтому раз есть «бумага и чернила», то можно и «нарисовать» лишние купюры для Зеленского. Дипломат также напомнила слова бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, который говорил, что «выбирая между позором и войной, выбирающий позор всегда получит войну».

Захарова иронично заметила, что «кровавый шоумен» Зеленский поразителен в своей абсурдной политике, так как он «всегда выбирает и позор, и войну одновременно», и всё это должен терпеть его народ.