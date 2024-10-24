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24 октября, 06:10
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США, Германия и ещё пять стран не хотят видеть Украину в НАТО, пишут СМИ

Politico: Семь стран не поддерживают вступление Украины в НАТО

Семь стран не поддерживают вступление Украины в НАТО во время конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на источник. Речь идёт о США, Германии, Словакии, Венгрии, Бельгии, Словении и Испании.

Так, ключевые члены альянса вроде ФРГ и Штатов не спешат отвечать на призыв Владимира Зеленского о приглашении, опасаясь стать участниками конфликта. В то же время «прокремлёвские» Словакия и Венгрия исходят из другой точки зрения, и премьер-министр последней Виктор Орбан блокирует финансирование Евросоюза для военной поддержки Незалежной.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией», — говорится в материале.

Другие страны альянса поддерживают интеграцию Украины «абстрактно», однако как только процесс приблизится к концу, они начнут публично противиться этой идее.

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Ранее Владимир Зеленский в очередной раз призвал пригласить Украину в НАТО. По его словам, Киев не собирается возвращать ядерное оружие, однако нуждается в «зонтике безопасности» альянса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Матвей Константинов
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