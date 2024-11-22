«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 18:33

Суд отклонил жалобу на арест экс-главы управления связи Минобороны Оглоблина

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин останется в СИЗО до 24 декабря. Апелляционная жалоба отклонена, заявили во 2-м Западном окружном военном суде. Против Оглоблина возбуждено дело о получении взятки на 10 миллионов рублей.

«Апелляционную жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оглоблина Александра Владимировича оставить без изменения», — огласил решение судья.

Напомним, что генерал-майор Оглоблин попался на получении взятки от производителя устройств связи для армии. Его арестовали за получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, представители ОАО Пермский телефонный завод «Телта» перевели ему сумму в размере 10 млн рублей.

Арестованный за взятку генерал Оглоблин уже сидел за коррупцию, но вышел после дачи показаний
Арестованный за взятку генерал Оглоблин уже сидел за коррупцию, но вышел после дачи показаний
Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Полина Никифорова
  • Новости
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar