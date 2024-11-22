Суд отклонил жалобу на арест экс-главы управления связи Минобороны Оглоблина

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин останется в СИЗО до 24 декабря. Апелляционная жалоба отклонена, заявили во 2-м Западном окружном военном суде. Против Оглоблина возбуждено дело о получении взятки на 10 миллионов рублей.

«Апелляционную жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оглоблина Александра Владимировича оставить без изменения», — огласил решение судья.