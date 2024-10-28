Арестованный за взятку генерал Оглоблин уже сидел за коррупцию, но вышел после дачи показаний

Генерал-майор Оглоблин, которого уже второй раз ловят на взятках и хищениях, официально жил довольно скромно. Получал около 160 тысяч в месяц и возил семью на кроссовере Kia Sportage. По данным SHOT, экс-начальник управления планирования связи ВС РФ в последний раз декларировал две простенькие квартиры в Москве. Одна находится в панельке в Бутырском районе недалеко от ж/д путей и промзоны площадью всего около 50 квадратов и стоимостью порядка 19 млн.

Вторая квартира генеральской семьи в Западном Дегунино чуть больше — около 80 квадратов. Kia Sportage была оформлена на супругу. Официальный доход Оглоблина в 2020 году составлял около 1,9 млн в год, его жены — около 700 тысяч.

Первый раз генерал-майор сел в 2022 году. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за хищение 1,6 млрд рублей, выделенных для госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии. Тогда его лишили всех званий и наград. Этим летом Оглоблина освободили после того, как он дал показания по делу генерала Шамарина — по версии СК, они вместе получили взятки от Пермского телефонного завода «Телта». Позже Оглоблина задержали повторно уже за взятку в 10 млн от «Телты». Сейчас он арестован.