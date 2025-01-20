Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 12:26

Обвиняемую в получении взятки замглавы мэрии Рузы отправили под домашний арест

Заместителя главы администрации городского округа Руза в Подмосковье, которую обвиняют в получении взятки, отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Заместителю главы городского округа Рузы предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая получила взятку 14 января текущего года от представителя коммерческой организации за подписание документа о вводе в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. При этом в действительности этого сделано не было.

Напомним, что накануне полицейские задержали за коррупцию чиновницу администрации подмосковной Рузы. В СК отметили, что она получила взятку в размере 325 тысяч рублей за подписание актов о приёме очистительных сооружений. Свою вину задержанная признала.


«Рекордсмен по взяткам» из СК лишился домов, мотоцикла и биткоинов на 19,5 млн рублей
«Рекордсмен по взяткам» из СК лишился домов, мотоцикла и биткоинов на 19,5 млн рублей
Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar