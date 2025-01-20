Обвиняемую в получении взятки замглавы мэрии Рузы отправили под домашний арест

Заместителя главы администрации городского округа Руза в Подмосковье, которую обвиняют в получении взятки, отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Заместителю главы городского округа Рузы предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая получила взятку 14 января текущего года от представителя коммерческой организации за подписание документа о вводе в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. При этом в действительности этого сделано не было.