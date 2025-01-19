Задержанная замглавы мэрии подмосковной Рузы признала вину в получении взятки
Заместитель главы администрации городского округа Руза в Подмосковье, которая подозревается в получении крупной взятки, признала свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала», — указано в сообщении. Фигурантку отправили под домашний арест.
Напомним, что накануне полицейские задержали за коррупцию чиновницу администрации подмосковной Рузы. В СК отметили, что она получила взятку в размере 325 тысяч рублей за подписание актов о приёме очистительных сооружений. Возбуждено уголовное дело.
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