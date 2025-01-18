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18 января, 11:46

В СК раскрыли подробности задержания чиновницы из Рузы

Задержанная замглавы Рузы получала взятку за подписание акта приёма объекта

Задержанная заместитель главы Рузы получила взятку в размере 325 тысяч рублей за подписание актов о приёме очистительных сооружений. Об этом доложили в подмосковном СК.

«Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в дер. Лихачёво г.о. Руза, без фактического выполнения», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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Ранее сообщалось, что бывший и действующий заместители директора Смоленской АЭС были задержаны в рамках уголовного дела, связанного с превышением служебных полномочий при использовании средств, выделенных на реконструкцию станции. После подписания акта о приёмке работ на счета компании было незаконно переведено более 3 миллионов рублей без выполнения задач.

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Life.ru

Николай Рюмин
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