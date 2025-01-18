В СК раскрыли подробности задержания чиновницы из Рузы

Задержанная заместитель главы Рузы получила взятку в размере 325 тысяч рублей за подписание актов о приёме очистительных сооружений. Об этом доложили в подмосковном СК.

«Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в дер. Лихачёво г.о. Руза, без фактического выполнения», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).