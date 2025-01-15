Двух замдиректора Смоленской АЭС задержали по делу о превышении полномочий
Бывший и действующий заместители директора Смоленской АЭС задержаны в рамках уголовного дела, связанного с превышением служебных полномочий при использовании средств, выделенных на реконструкцию станции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить ещё не выполненные работы. Мужчина согласился», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после подписания акта о приёмке работ на счета компании было незаконно переведено более 3 миллионов рублей, несмотря на то, что фактические работы не были выполнены. В отношении работников АЭС начато уголовное дело за превышение служебных полномочий, директор строительной фирмы подозревается в соучастии.
Ранее Life.ru сообщал, что в отношении главы и бывшего главы департамента ЖКХ Ивановской области возбуждено уголовное дело из-за махинаций с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Прокуратура сообщила, что оба чиновника помогали трём компаниям заключать контракты с региональным фондом на выгодных условиях и без проблем принимали выполненные работы. Общая сумма контрактов составила более 550 миллионов рублей.
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