Двух замдиректора Смоленской АЭС задержали по делу о превышении полномочий

Бывший и действующий заместители директора Смоленской АЭС задержаны в рамках уголовного дела, связанного с превышением служебных полномочий при использовании средств, выделенных на реконструкцию станции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить ещё не выполненные работы. Мужчина согласился», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после подписания акта о приёмке работ на счета компании было незаконно переведено более 3 миллионов рублей, несмотря на то, что фактические работы не были выполнены. В отношении работников АЭС начато уголовное дело за превышение служебных полномочий, директор строительной фирмы подозревается в соучастии.