Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде
«Нижний сейчас»: Задержан ректор НГАТУ Воротников
Игорь Воротников. Обложка © VK / ФГБОУ ВО Нижегородский ГАТУ им. Л.Я. Флорентьева
В Нижнем Новгороде задержали ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова. Об этом сообщает «Нижний сейчас» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, задержание ректора произошло ранним утром во вторник. Воротников был выведен из своего кабинета в наручниках. Важно отметить, что он занимал пост ректора НГАТУ с февраля прошлого года. В данный момент неясно, в чём именно подозревают ректора.
Ранее сообщалось о задержании бывшего проректора РУДН Анжелы Должиковой. Она подозревается в хищении одного миллиона рублей при заключении подставных контрактов.