Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова. Об этом сообщает «Нижний сейчас» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, задержание ректора произошло ранним утром во вторник. Воротников был выведен из своего кабинета в наручниках. Важно отметить, что он занимал пост ректора НГАТУ с февраля прошлого года. В данный момент неясно, в чём именно подозревают ректора.