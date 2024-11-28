Экс-проректор РУДН Анжела Должикова задержана по подозрению в хищении миллиона
Полицейские задержали бывшего проректора РУДН Анжелу Должикову. Она подозревается в хищении одного миллиона рублей при заключении подставных контрактов. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы», — написала она.
Источник в полиции уточнил ТАСС, что речь идёт именно про Должикову. Правоохранители обнаружили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.
Недавно в Дагестане полицейские схватили двух местных жителей, которые хотели совершить теракт в одном из государственных учреждений республики. Заведено уголовное дело, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.
Life.ru