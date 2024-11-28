В ДНР задержан местный житель, устроивший поджоги по указке украинских спецслужб

В населённом пункте Снежное в ДНР задержан местный житель, который устраивал поджоги по наводке украинских спецслужб. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

В Снежном ДНР задержан житель, выполнявший задания украинских спецслужб. Видео © Telegram / МВД по ДНР

«В результате совместных мероприятий МВД по ДНР и УФСБ России по ДНР задержан житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб. Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что украинские спецслужбы связались с ним во время его поездки в Москву через мессенджер Telegram. В переписке куратор выслал ему координаты и инструкции для поджога релейного шкафа. На данный момент проверяется причастность злоумышленника к поджогу на железной дороге в Московской области.