В ДНР задержан местный житель, устроивший поджоги по указке украинских спецслужб
В населённом пункте Снежное в ДНР задержан местный житель, который устраивал поджоги по наводке украинских спецслужб. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.
В Снежном ДНР задержан житель, выполнявший задания украинских спецслужб. Видео © Telegram / МВД по ДНР
«В результате совместных мероприятий МВД по ДНР и УФСБ России по ДНР задержан житель Снежного, осуществляющий поджоги по заданию украинских спецслужб. Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что украинские спецслужбы связались с ним во время его поездки в Москву через мессенджер Telegram. В переписке куратор выслал ему координаты и инструкции для поджога релейного шкафа. На данный момент проверяется причастность злоумышленника к поджогу на железной дороге в Московской области.
Ранее в Омске силовиками был задержан мужчина, подозреваемый в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для ВСУ. Обвиняемый в деле открыто призывал интернет-пользователей к актам насилия против сторонников России.
Telegram / МВД по ДНР