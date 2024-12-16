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Регион
16 декабря, 06:38

Экс-ректора ВГУЭС подозревают в краже денег у студентов

Следователи раскрыли схему мошенничества в деле экс-ректора ВГУЭС Лазарева

Экс-ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев. Обложка © wikipedia / Vgues

Экс-ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев. Обложка © wikipedia / Vgues

В Приморье следователям удалось рассекретить очередной эпизод преступной деятельности сообщества экс-ректора Владивостоского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева. Мужчину подозревают в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по краю, жертвами обмана стали студенты-бюджетники. Представители вуза уверяли, что те учатся платно.

«По версии следствия, в период с 1996 год по 2015 год фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, путём мошенничества похитили более 1 миллиона рублей у студентов университета. Для реализации мошеннических действий они учредили 10 подконтрольных некоммерческих организаций», — говортся в сообщении.

Обманутых студентов не извещали, что они заступили на обучение в университет за счёт бюджетных средств, и требовали оплаты образовательных услуг. По факту произошедшего подозреваются экс-ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев, бывший работник ВГУЭС Светлана Ширшикова и бывший первый проректор ВГУЭС Галина Мальцева. Им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до 10 лет по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой).

Ректора БФУ подозревают в присвоении более чем 18 млн рублей
Ректора БФУ подозревают в присвоении более чем 18 млн рублей

Напомним, это не первый криминальный эпизод, связанный с семьёй Лазаревых. В 2023 году арестовали сына экс-ректора ВГУЭС Иннокентия по подозрению в мошенничестве из-за приобретения государственной земли по заниженной цене. Мошенническая схема мужчины нанесла ущерб бюджету целого края, было возбуждено уголовное дело.

А ранее Life.ru сообщал о задержании бывшего проректора РУДН Анжелы Должиковой. Она подозревается в хищении одного миллиона рублей при заключении подставных контрактов.

Мария Любицкая
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