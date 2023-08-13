Сын экс-депутата в Приморье попался на афере на 23 млн рублей

Уголовное дело заведено на 48-летнего жителя Владивостока по подозрению в мошенничестве из-за приобретения государственной земли по заниженной цене. Об этом сообщило региональное управление СУ СК. В свою очередь, издание "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что подозреваемый — Иннокентий Лазарев, сын бывшего депутата Заксобрания Приморского края и экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — говорится в сообщении СК.

Сейчас подозреваемый арестован на два месяца в качестве меры пресечения. Дело взято на контроль сотрудниками ФСБ.

Версия следствия такова: с марта 2006 года по апрель 2018 года Иннокентий Лазарев вместе с сообщниками обманывал чиновников в регистрирующих органах и таким образом помог своей родственнице (по информации СМИ, речь идёт о его матери) купить в собственность участок госземли площадью 1,7 га, стоимость которого по кадастру превышала 25,5 миллиона рублей. В результате мошеннических махинаций злоумышленникам удалось приобрести землю за два миллиона рублей, нанеся материальный ущерб в особо крупном размере бюджету Приморья и утрату государством участка.