Сын экс-депутата в Приморье попался на афере на 23 млн рублей
В Приморье арестован за мошенничество сын бывшего депутата заксобрания Лазарева
Иннокентий Лазарев. Обложка © vvsu.ru
Уголовное дело заведено на 48-летнего жителя Владивостока по подозрению в мошенничестве из-за приобретения государственной земли по заниженной цене. Об этом сообщило региональное управление СУ СК. В свою очередь, издание "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что подозреваемый — Иннокентий Лазарев, сын бывшего депутата Заксобрания Приморского края и экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева.
"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — говорится в сообщении СК.
Сейчас подозреваемый арестован на два месяца в качестве меры пресечения. Дело взято на контроль сотрудниками ФСБ.
Версия следствия такова: с марта 2006 года по апрель 2018 года Иннокентий Лазарев вместе с сообщниками обманывал чиновников в регистрирующих органах и таким образом помог своей родственнице (по информации СМИ, речь идёт о его матери) купить в собственность участок госземли площадью 1,7 га, стоимость которого по кадастру превышала 25,5 миллиона рублей. В результате мошеннических махинаций злоумышленникам удалось приобрести землю за два миллиона рублей, нанеся материальный ущерб в особо крупном размере бюджету Приморья и утрату государством участка.
Также на днях стало известно, что Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца мэра Димитровграда Андрея Большакова, которого со стрельбой задержали за взятку. Ему выдвинуты обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".