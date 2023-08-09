Задержанный со стрельбой бывший мэр Димитровграда заключён под стражу

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца мэра Димитровграда Андрея Большакова, которого накануне со стрельбой задержали за взятку. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца", — заявили в пресс-службе.

Задержание Андрея Большакова. Видео © T.me / SHOT

Бывшему мэру Димитровграда выдвинуты обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и денежный штраф.