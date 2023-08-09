Задержанный со стрельбой бывший мэр Димитровграда заключён под стражу
Экс-мэр Димитровграда Большаков арестован на два месяца по обвинению в коррупции
Теперь уже бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков. Фото © VK / Андрей Большаков
Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца мэра Димитровграда Андрея Большакова, которого накануне со стрельбой задержали за взятку. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца", — заявили в пресс-службе.
Задержание Андрея Большакова. Видео © T.me / SHOT
Бывшему мэру Димитровграда выдвинуты обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и денежный штраф.
Параллельно с судебным заседанием состоялось внеочередное заседание депутатов Димитровграда, на котором решалось, кто станет врио мэра. Правительство города пролоббировало на эту должность первого замглавы администрации Дмитрия Цивилёва, курирующего финансовый сектор, экономические задачи и городское имущество. Депутаты Думы Димитровграда большинством голосов одобрили отставку Большакова в связи с утратой доверия.
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Напомним, накануне в Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. При себе у него обнаружили более миллиона рублей. Мэр при этом закрылся в авто и оказывал сопротивление силовикам, из-за чего те открыли огонь. Позже стало известно, что вслед за Большаковым задержаны советник главы региона Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. А губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял решение уволить градоначальника в связи с утратой доверия.