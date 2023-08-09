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9 августа, 16:36

Задержанный со стрельбой бывший мэр Димитровграда заключён под стражу

Экс-мэр Димитровграда Большаков арестован на два месяца по обвинению в коррупции

<p>Теперь уже бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков. Фото ©<a href="https://vk.com/bolshakov_an?z=photo701163057_457239053/album701163057_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> VK / Андрей Большаков</a></p>

Теперь уже бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков. Фото © VK / Андрей Большаков

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца мэра Димитровграда Андрея Большакова, которого накануне со стрельбой задержали за взятку. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца", заявили в пресс-службе.

Задержание Андрея Большакова. Видео © T.me / SHOT

Бывшему мэру Димитровграда выдвинуты обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и денежный штраф.

Параллельно с судебным заседанием состоялось внеочередное заседание депутатов Димитровграда, на котором решалось, кто станет врио мэра. Правительство города пролоббировало на эту должность первого замглавы администрации Дмитрия Цивилёва, курирующего финансовый сектор, экономические задачи и городское имущество. Депутаты Думы Димитровграда большинством голосов одобрили отставку Большакова в связи с утратой доверия.

На что тратили деньги советник губернатора Ульяновской области и мэр Димитровграда, подозреваемые во взяточничестве

На что тратили деньги советник губернатора Ульяновской области и мэр Димитровграда, подозреваемые во взяточничестве

Напомним, накануне в Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. При себе у него обнаружили более миллиона рублей. Мэр при этом закрылся в авто и оказывал сопротивление силовикам, из-за чего те открыли огонь. Позже стало известно, что вслед за Большаковым задержаны советник главы региона Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. А губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял решение уволить градоначальника в связи с утратой доверия.

Юрий Лысенко
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