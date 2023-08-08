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8 августа, 09:01

Советник губернатора и его помощник задержаны вслед за мэром Димитровграда

<p>Мэр Дмитровграда Андрей Большаков. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/bolshakov_an" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Большаков</a></p>

Мэр Дмитровграда Андрей Большаков. Обложка © Vk / Андрей Большаков

Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов задержаны вслед за мэром Димитровграда Андреем Большаковым. Как SHOT сообщил источник в региональном правительстве, возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

По предварительным сведениям, следственные действия связаны с получением отката при строитлеьстве объекта в рамках федерального нацпроекта. Большакову грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время в его офисе проходят обыски. Градоначальник был задержан по пути на совещание в правительстве с губернатором. Миллион, найденный в его авто, изъят.

Замглавы Архангельска задержан за взятку

Замглавы Архангельска задержан за взятку

При этом мэр забаррикадировался в машине и оказывал сопротивление силовикам. В итоге им пришлось разбить стекло и стрелять в воздух.

Андрей Бражников
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