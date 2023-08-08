Советник губернатора и его помощник задержаны вслед за мэром Димитровграда

Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов задержаны вслед за мэром Димитровграда Андреем Большаковым. Как SHOT сообщил источник в региональном правительстве, возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

По предварительным сведениям, следственные действия связаны с получением отката при строитлеьстве объекта в рамках федерального нацпроекта. Большакову грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время в его офисе проходят обыски. Градоначальник был задержан по пути на совещание в правительстве с губернатором. Миллион, найденный в его авто, изъят.