Мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали со стрельбой
Мэр Димитровграда Андрей Большаков. Обложка © Андрей Большаков
В Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Как Лайфу сообщил источник, по предварительным данным, градоначальника подозревают в получении взятки.
Задержание мэра Димитровграда Андрея Большакова. Видео © VK / 73online – новостной портал Ульяновска
При осмотре во время задержания у него обнаружили более миллиона рублей. Причём сначала мэр забаррикадировался в авто и оказывал сопротивление. В итоге силовикам пришлось разбить стекло и стрелять в воздух.
Сам момент задержания успел снять один из местных жителей, и увиденное его, мягко говоря, шокировало. Мужчина не скупился на эмоции и решил совсем не подбирать выражений.
"Эти [силовики] вылетели откуда непонятно в масках, короче, крутить его давай. Всё, Андрюша, что ли, доплесался. Фебосы работают, вот это да", — говорит автор видео.
Ранее в Архангельске задержали заместителя главы города Владислава Шевцова и замдиректора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Олега Пугина, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере. На протяжении двух лет ежемесячно они получали 150 тысяч рублей.