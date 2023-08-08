Мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали со стрельбой

В Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Как Лайфу сообщил источник, по предварительным данным, градоначальника подозревают в получении взятки.

Задержание мэра Димитровграда Андрея Большакова. Видео © VK / 73online – новостной портал Ульяновска

При осмотре во время задержания у него обнаружили более миллиона рублей. Причём сначала мэр забаррикадировался в авто и оказывал сопротивление. В итоге силовикам пришлось разбить стекло и стрелять в воздух.

Сам момент задержания успел снять один из местных жителей, и увиденное его, мягко говоря, шокировало. Мужчина не скупился на эмоции и решил совсем не подбирать выражений.

"Эти [силовики] вылетели откуда непонятно в масках, короче, крутить его давай. Всё, Андрюша, что ли, доплесался. Фебосы работают, вот это да", — говорит автор видео.