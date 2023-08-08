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8 августа, 08:41

Мэра Димитровграда Андрея Большакова задержали со стрельбой

<p>Мэр Димитровграда Андрей Большаков. Обложка © <a href="https://vk.com/bolshakov_an" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Большаков</a></p>

Мэр Димитровграда Андрей Большаков. Обложка © Андрей Большаков

В Ульяновской области задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Как Лайфу сообщил источник, по предварительным данным, градоначальника подозревают в получении взятки.

Задержание мэра Димитровграда Андрея Большакова. Видео © VK / 73online – новостной портал Ульяновска

При осмотре во время задержания у него обнаружили более миллиона рублей. Причём сначала мэр забаррикадировался в авто и оказывал сопротивление. В итоге силовикам пришлось разбить стекло и стрелять в воздух.

Сам момент задержания успел снять один из местных жителей, и увиденное его, мягко говоря, шокировало. Мужчина не скупился на эмоции и решил совсем не подбирать выражений.

"Эти [силовики] вылетели откуда непонятно в масках, короче, крутить его давай. Всё, Андрюша, что ли, доплесался. Фебосы работают, вот это да", — говорит автор видео.

Распределитель миллиардов: Что известно о задержанном за взятку замглавы Минцифры Паршине

Распределитель миллиардов: Что известно о задержанном за взятку замглавы Минцифры Паршине

Ранее в Архангельске задержали заместителя главы города Владислава Шевцова и замдиректора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Олега Пугина, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере. На протяжении двух лет ежемесячно они получали 150 тысяч рублей.

Николь Вербер
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