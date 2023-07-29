Замглавы Архангельска задержан за взятку

В Архангельске задержаны заместитель главы города Владислав Шевцов и замдиректора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Олег Пугин. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В СК РФ рассказали, что, по версии следствия, подозреваемые в течение двух лет каждый месяц получали 150 тысяч рублей от коммерческой организации за ведение предпринимательской деятельности на мусорном полигоне на Окружном шоссе.

По предварительным данным, всего подозреваемые незаконно получили более 3,5 миллиона рублей в качестве взятки. Их задержали сотрудники ФСБ. По месту жительства и работы задержанных проводят обыски.