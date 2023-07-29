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29 июля, 10:54

Замглавы Архангельска задержан за взятку

В Архангельске задержали замглавы города Шевцова по делу о получении взяток

<p>Замглавы Архангельска Владислав Шевцов. Обложка © <a href="https://www.arhcity.ru/?page=415/14" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arhcity.ru</a></p>

Замглавы Архангельска Владислав Шевцов. Обложка © arhcity.ru

В Архангельске задержаны заместитель главы города Владислав Шевцов и замдиректора ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Олег Пугин. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В СК РФ рассказали, что, по версии следствия, подозреваемые в течение двух лет каждый месяц получали 150 тысяч рублей от коммерческой организации за ведение предпринимательской деятельности на мусорном полигоне на Окружном шоссе.

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По предварительным данным, всего подозреваемые незаконно получили более 3,5 миллиона рублей в качестве взятки. Их задержали сотрудники ФСБ. По месту жительства и работы задержанных проводят обыски.

Ранее Лайф рассказывал о том, что экс-главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую приговорили к десяти годам лишения свободы по делу о взятке.

Илья Суриков
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