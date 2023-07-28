В России предложили сажать за мелкие взятки до 10 тысяч рублей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок от трёх до четырёх лет за мелкие взятки, не превышающие десяти тысяч рублей. Об этом сообщил один из инициаторов такой меры, глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Речь идёт о суммах, не превышающих десять тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере", — написал он в телеграм-канале.

Так, за взятку или коммерческий подкуп в размере, не превышающем десять тысяч рублей, предлагают отправлять в тюрьму на срок от трёх до четырёх лет. Также у коррупционера будут конфисковывать имущество.

Закон собираются рассмотреть в осеннюю сессию.